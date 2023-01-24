Общество 24 января 2023, 11:49 Ветеринар Богдан Галкин рассказал, как собаки становятся злыми

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Собаки становятся агрессивными, если растут без любви, а хозяин не обладает достаточным количеством знаний о воспитании щенка. Об этом News.ru рассказал ветеринар Богдан Галкин.

Он подчеркнул, что собака требует определенного воспитания и социализации. С ней нужно проводить много времени, любить, но и быть для нее авторитетом.

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«Любая собака требует серьезного воспитания, понимания своего места в иерархии и примера для подражания. Важно отношение к ней владельца, его поведение в обществе и, конечно, регулярное общение. Щенок, выращенный в любви, будет дружелюбным и уравновешенным», — сказал Богдан Галкин.

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Он также добавил, что у собак может быть предрасположенность к агрессии генетического характера, если психические отклонения наблюдались у родителей. Также более агрессивными становятся собаки, растущий в изоляции.

Еще один фактор, который влияет на поведение питомца, — это физическая активность. Особенно у крупных пород излишки энергии нужно пускать в мирное русло. Например, гулять и бегать на свежем воздухе. Иначе от безделья собака может впасть в депрессию или стать агрессивной.