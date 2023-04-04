Общество 04 апреля 2023, 11:52 Ветеринар Богдан Галкин рассказал, как кошки манипулируют хозяевами freepik

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Кошки — умелые манипуляторы, которые своими действиями заставляют хозяина плясать под их дудку. Об этом News.ru рассказал ветеринар Богдан Галкин.

По его словам, эти животные не способны на лицемерие. Поэтому они сразу начинают действовать, чтобы хозяин заметил их недовольство и исправил свое поведение.

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Например, это касается еды. Отказ от корма на несколько дней — частая манипуляция со стороны кошки. Таким образом она добивается более вкусного лакомства.

Еще один прием — будить хозяина по утрам громким мяуканьем. Питомец может изображать, что умирает от голода, чтобы получить желаемое. Кошки очень умны, они используют и метод закрепления. Когда человек выполняет их прихоть, они ластятся и мурлычат, показывая свое удовольствие. Так животные пытаются заставить хозяина повторять приятные действия.

«Если кот хочет попасть в другую комнату, он подает голос, зная, что хозяин исполнит его желание. При этом животное кричит до тех пор, пока его прихоть не удовлетворят. Поэтому важно знать, что кошки очень умные животные, любят померяться характерами и показать, кто тут хозяин», — отметил Богдан Галкин.

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