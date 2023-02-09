09 февраля 2023, 17:20
Ветеринар Богдан Галкин посоветовал, как правильно растить и развивать котенка
Чтобы котенок вырос здоровым и хорошо развитым, нужно уделять ему много внимания. Об этом News.ru рассказал ветеринар Богдан Галкин.
По его словам, с малышом нужно играть, заниматься с ним, проводить много времени. Ситуация, когда заводят котенка и бросают его на 12-13 часов ежедневно, может негативно сказаться на животном в будущем.
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«Самый важный инстинкт кошек — охотничий. В дикой природе он обеспечивает их пищей, но домашним питомцам добычу заменили игрушки. Кроме полноценного питания котятам нужно почаще играть, иначе они могут вырастить не до конца развитыми», — сказал Богдан Галкин.
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Ветеринар добавил, что игра развивает силу и ловкость, а также реакцию, гибкость. Для котенка можно купить несколько игрушек. Но от самоделок лучше отказаться, потому что несмышленый малыш может проглотить несъедобный предмет.
Животные
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