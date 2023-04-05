Общество 05 апреля 2023, 14:12 Ветеринар Богдан Галкин объяснил, зачем кошки трутся об ноги хозяев freepik

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Кошки часто трутся о ноги хозяев, таким образом они выражают свое доверие и любовь. Об этом News.ru рассказал ветеринар Богдан Галкин.

Кошки ориентируются в основном на обоняние. Поэтому при трении они делятся своим запахом с хозяином, как будто «помечая» его. И это — знак признания и расположения. За запах отвечают специальные железы.

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«Они находятся рядом с потовыми и сальными железами. Таким образом, трение о ноги хозяина является ритуалом, в процессе которого кошка помечает вас своими феромонами и показывает, что она вас любит и доверяет. Следующей причиной является привлечение к себе внимания», — рассказал Богдан Галкин.

Он добавил, что таким образом кошки могут демонстрировать и то, что соскучились по хозяину. Они привлекают внимание и требуют ласки.

Ранее сообщалось, что кошки — умелые манипуляторы. Они очень умные и хитрые животные, которые порой борются за звание главных в отношении с хозяином.

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