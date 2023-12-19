19 декабря 2023, 12:47
Ветеринар Бархатова: собак нужно обязательно обрабатывать от блох зимой
Ветеринар Динара Бархатова рассказала о необходимости обработки собак от блох зимой. Некоторые хозяева откладывают этот вопрос до весны. Данный подход является неправильным, передал слова эксперта сайт телеканала «Санкт-Петербург».
Несмотря на морозную погоду, в подъездах сохраняется тепло. Растаявший на ковриках перед дверьми снег — идеальная среда для размножения кровососущих насекомых, пояснила врач.
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«Защита от блох должна быть круглогодичной», — отметила Бархатова.
Она также посоветовала как можно реже мыть питомцев со специальными средствами. Их применение смывает барьер кожи.
Собаки
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