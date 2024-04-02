Общество 02 апреля 2024, 13:58 Ветеринар Артем Воскресенский: об отравлении собаки может говорить эпилептический припадок

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На отравление у собаки может указывать эпилептический припадок с большим количеством пены, обильным слюноотделением и судорогами. Об этом рассказал ветеринар Артем Воскресенский, передала «Вечерняя Москва».

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов сообщил об активизации в России догхантеров — людей, которые целенаправленно истребляют собак.

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Ветеринар напомнил об оказании первой помощи собакам, у которым видны признаки отравления. Специалист порекомендовал поставить инъекцию витамина В6 в дозе от пяти миллилитров. При этом он назвал эту меру крайней, на случай, если вы вместе с питомцем находитесь в лесу и не можете в срочном порядке приехать в ветклинику.