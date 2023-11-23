Общество 23 ноября 2023, 18:16 Ветеринар Александров заявил о распространении питомникового кашля у собак

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В России выросло число заражений собак питомниковым кашлем, который сопровождается поражением верхних дыхательных путей. Об этом рассказал ветеринар Антон Александров, сообщил сайт TranssibInfo.

По словам специалиста, в некоторых случаях у животных развивается острая пневмония, которая часто приводит к смертельным исходам. Всех инфицированных собак хозяева выгуливали на площадках со множеством других животных.

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Питомниковый кашель имеет много вирусных и бактериальных причин. Специалисты пока не установили, чем вызван рост количества заражений у собак, сообщило Utro.ru.