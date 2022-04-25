Ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Об этом газете «Известия» сообщил глава ведомства Антон Котяков.

«Всего денежные средства доставлены 20 320 ветеранам», — сообщил он.

Накануне доцент экономфака РУДН Лариса Сорокина уточнила, что помимо 10 тысяч рублей предусмотрены региональные доплаты. В частности, ветераны и участники войны в Московской области получат по 25 тысяч рублей. Бывшие несовершеннолетние узники фашизма и лица, награжденные значками «Житель осажденного Севастополя» или «Житель блокадного Ленинграда», получат по 15 тысяч рублей.

Также выплаты придут на счет инвалидов детства, получивших связанные с боевыми действиями контузии или травмы.

Выплату переведут обладателям орденов и медалей СССР за службу в период с первого дня войны по 3 сентября 1945 года, а также медали «За оборону Ленинграда».

Сорокина напомнила, что деньги приходят вместе с пенсией в апреле или мае, дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.