Ветераны войны рассказали о своих уникальных рекордах

Ветераны Великой Отечественной войны продолжают удивлять, несмотря на свой почетный возраст. Они до сих пор ставят уникальные рекорды — и с гордостью о них рассказывают. О своих достижениях сообщили RT Борис Графов, Мария Колтакова и Иван Курбаков.

76 лет назад эти люди справились с врагом и отстояли свою страну. Вопреки почетному возрасту, они продолжают жить активной жизнью.

91-летний Борис Графов рассказал о своем необычном хобби — он увлекается банджи-джампингом. Ветеран уже девять раз прыгал с высоты 207 метров — о своем увлечении он поведал с восторгом. Храбрости и выдержке ветерана аплодировали все сотрудники и посетители аттракциона.

99-летняя Мария Колтакова рассказала, что ее называют «железной бабушкой».

«А я говорю: „Не железная, а стальная. Железо ржавеет“», — пояснила пенсионерка.

За последние пять лет она поставила 14 рекордов — ее имя уже попало на страницы Книги рекордов России. Она управляла различной военной техникой, в том числе танком, а также провела полет на симуляторе Су-34.

Иван Курбаков стал самым пожилым водителем России. Он управляет автомобилем уже более 60 лет и в свои почти 100 лет не собирается бросать руль. Ветеран рассказал, что пересдавал на права в 95 лет — следующий раз их нужно будет менять в 2024 году. Все сотрудники комиссии удивлялись, что Курбаков смог пройти все проверки. Ветеран рассказал, что его даже спрашивали, не приписал ли он себе годы.