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    26 апреля 2022, 17:20

    Ветераны устроили выставку народно-прикладного творчества в Тюмени

    Дарья Морозова

    Участники Союза ветеранов приняли участие в выставке народно-прикладного творчества в Тюмени. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».

    На выставке были представлены текстильные куклы, предметы декора и быта. Большую часть работ выполнили женщины, но среди участников были и мужчины.

    «На пенсии делать-то зимой нечего, вот и занимаюсь. Потихоньку режем. Сейчас где-то в компьютере посмотришь, всего много. Я начал заниматься, сын подарил набор резцов», — рассказал один из них.