Ветераны устроили выставку народно-прикладного творчества в Тюмени

Участники Союза ветеранов приняли участие в выставке народно-прикладного творчества в Тюмени. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».

На выставке были представлены текстильные куклы, предметы декора и быта. Большую часть работ выполнили женщины, но среди участников были и мужчины.

«На пенсии делать-то зимой нечего, вот и занимаюсь. Потихоньку режем. Сейчас где-то в компьютере посмотришь, всего много. Я начал заниматься, сын подарил набор резцов», — рассказал один из них.