«Ветераны России» потребовали извинений от ТНТ за шоу «Игра»

Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в разговоре с «Газетой.ru» заявил, что телеканал ТНТ должен принести извинения за пропаганду ЛГБТ в шоу «Игра». Речь идет о поцелуе двух мужчин в комедийной передаче.

«Мы считаем, что на телевидении такого не должно быть. Телеканал ТНТ должен принести публичные извинения за то, что происходит на их канале», — заявил Резяпов.

После выпуска с поцелуем ТНТ снял с эфира шоу. Организаторы утверждают, что причиной стали трудности, связанные с пандемией, написал сайт kp.ru.