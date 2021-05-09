Ветераны растрогались во время парада Победы. Видео

Ветераны, которые сидели на трибунах, расплакались во время парада Победы. Одна женщина жестикулировала в такт военной музыке и не сдерживала слез. Онлайн-трансляцию парада вел канал «360».

На видео можно разглядеть, что ветеран, не скрывая эмоций, глядела на парад. Глаза, наполненные скорбью, смотрели на марширующих солдат. Женщина тихо плакала, вспоминая страдания прошлых лет, и двигала рукой в такт оркестру. Рядом с ней в обнимку сидела, видимо, ее родственница.

Также сегодня во время парада камеры журналистов засняли, как у одного марширующего солдата слетел сапог. Обувь быстро подобрали, но военный продолжил шагать босиком. Пока неизвестно, удалось ли ему дойти до места без травм.

Президент России Владимир Путин произнес в воскресенье поздравительную речь в честь Дня Победы. Он отметил большой вклад ветеранов в Великую Победу. По его словам, нынешние поколения всегда будут помнить, что этот величественный подвиг в победе над нацизмом совершил именно советский народ. Российский лидер добавил, что враг напал на нашу страну, пришел, чтобы убивать, сеять смерть, боль и несметные страдания.