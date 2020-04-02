Ветераны предложили создать мемориал городов-героев в Петербурге

По словам ветеранов, Северная столица осталась единственным городом, где нет подобного мемориала. На гранитных блоках предлагается изобразить Звезду Героя и название города-героя (Смоленск, Мурманск, Тула, Новороссийск, Керчь, Севастополь, Москва, Сталинград, Ленинград).

«Мы, ветераны, уверены, что положительное решение по этому вопросу увековечит историческую память о подвиге наших отцов и дедов, воспитанию наследников великой Победы», — подчеркнул глава Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.