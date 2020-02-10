Ветераны автоматически получат по 75 тысяч рублей к годовщине Победы
«Хочу сразу сказать, что нашим гражданам не нужно будет подавать никаких дополнительных заявлений, исходя из выплатных дел все это будет осуществлено автоматически, без их участия, в апреле — мае 2020 года», — сказала Голикова на совещании вице-премьеров с участием главы правительства Михаила Мишустина, ее цитирует ТАСС.
Голикова сообщила, что Минтруд должен до 18 февраля подготовить все необходимые документы, чтобы деньги поступили к ветеранам вовремя.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на выплаты ветеранам выделят более 71 миллиарда рублей.
Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал указ о выплатах. Согласно этому документу, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы получат по 75 тысяч рублей. Труженики тыла и совершеннолетние узники лагерей могут рассчитывать на выплату в 50 тысяч рублей.