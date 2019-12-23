Ветераны «Альфы» объяснили, кто может стоять за массовыми «минированиями» в Москве

Член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» и ветеран группы антитеррора «Альфа» Игорь Шевчук в беседе с «360» предложил в качестве варианта версию о том, что это некая спланированная акция, чтобы проверить реакцию специальных служб. При этом он отметил, что это может быть и обычное хулиганство.

«Степень угрозы может быть от нулевой до максимальной», — заявил он и подчеркнул, что расследованием этого дела должны заниматься профессионалы.

Президент Международной ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал три группы, которые могут стоять за анонимными сообщениями.

В первую категорию он включил школьников и студентов, которые пытаются таким образом сорвать занятия. Во вторую группу он включил психически нездоровых людей. Третья и самая большая группа, по словам Сергея Гончарова — это группа людей, которые недовольны действующей политикой России и пытаются таким способом нанести вред.

«Третья группа — это люди, которые недовольны нынешней властью. Получается, больше всего это Украина или те, кто нас не любит. Через эти страны идут звонки от вот этих телефонных террористов. Эта группа самая объемная по своему составу и вот эта ненависть дает нам большие проблемы», — заявил он.

По словам эксперта, анонимные сообщения о минировании ведут к большим финансовым и людским затратам, так как на каждый вызовы приезжают целые команды от каждой экстренной службы и силовых ведомств. Кроме того, расшатывается и психологическое состояние населения.

«Теперь, когда наступает новый год и народ в таком настроении предпраздничном, но вот эти, если их можно назвать людьми, пытаются эти праздники испортить», — сказал Сергей Гончаров.

Он отметил, что спецслужбы по мере сил купируют ситуацию, когда анонимные сообщения о минированиях приходят внутри страны. Выявить отправителей, когда они находятся в России вполне возможно. Но если звонки или сообщения идут из-за границы или из третьих стран, то решить эту проблему сложно.

«К сожалению, наши спецслужбы пока не могут кардинально решить эту ситуацию, но это проблема всех спецслужб», — подытожил Сергей Гончаров.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщило, что в понедельник, 23 декабря, после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуировали 15 судов в российской столице. В данный момент во всех зданиях идут проверки.