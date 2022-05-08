Ветерану войны в Греции передали поздравление Путина с 9 Мая

Ветерану Великой Отечественной войны Константину Канаки, который живет в Афинах, передали поздравление с 77-й годовщиной Победы от президента России Владимира Путина. Слова российского лидера передал военный атташе РФ Александр Приходько, сообщили в Telegram-канале российского посольства в Греции.

Канаки был призван на военную службу Севастопольским военным комиссариатом в возрасте 18 лет в сентябре 1941 года. До марта 1942 года участвовал в обороне Севастополя, не раз сталкивался с противником на передовой. Лично обезвреживал диверсантов, благодаря его действиям был предотвращен подрыв завода в черте города.

Сейчас Константин Канаки живет в Греции. В 2020 году ветерану вручили медаль «За оборону Севастополя», которой он был награжден в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года.