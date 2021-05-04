Ветерану из Тюменской области ко Дню Победы подарили засохший пряник. Видео

Тюменский ветеран к 9 Мая получил от губернатора области Александра Моора засохший пряник. Одна жительница сняла видео, где показала, что этой выпечкой можно только гвозди забивать.

Пряник оказался в праздничном наборе продуктов для местных ветеранов. Ролик выложил Telegram-канал Snatch.

«Вчера нам принесли такой вот подарок от губернатора Тюменской области. Называется это пряник „Сибирское лукошко“. По всей вероятности, сделан был на заказ. На обороте написано, что пряник сувенирный. Дата изготовления: 20 марта 2021 года. Но, по всей вероятности, этот пряник пролежал не одно десятилетие. Видимо, ошибку допустили», — рассказала родственница ветерана.

Женщина открыла коробку, из которой вывалился жесткий пряник. Автор ролика постучала им по столу — шум был такой, как от стука камнем. Кусок за куском от него откалывались части, а крошки даже не сыпались. Женщина попыталась разрезать ножом эту выпечку, что больше походило на распиливание бревна. Руками разломать лакомство тоже не хватило сил.

«Этот пряник, наверное, нужно отправить губернатору обратно. Пусть сам с этим пряником чай пьет», — заключила жительница.

Администрация пока никак не прокомментировала этот ролик. Попала ли кому-то такая выпечка еще или это частный случай — неизвестно.