Ветерану из Рузы помогают создать дом мечты. Ремонт сделан, теперь появилась и теплица

Михаил Васильевич Щербаев прошел всю Великую Отечественную войну. В свои 97 лет он захотел выращивать на своем участке в Рузе овощи, но для этого нужна теплица. Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил ветерана и помог установить теплицу.

Подарок Щербаеву доставили губернатор Андрей Воробьев и глава Рузского городского округа Николай Пархоменко. Они приехали к Михаилу Васильевичу на грузовике и привезли теплицу. Фронтовик пригласил гостей в дом, где они все вместе побеседовали.

«Михаил Васильевич, мы музей Зои Космодемьянской построили. Сейчас поедем смотреть. В мае запустим. Газ провели в Петрищево», — рассказал Андрей Воробьев. В ответ Михаил Щербаев рассказал, что с Зоей Космодемьянской они одногодки — разница у них всего пять месяцев.

«Может, и мне сейчас поехать?» — пошутил ветеран. Но Михаил Васильевич знает — изоляцию нарушать нельзя.

Музей заработает уже в мае, и Андрей Воробьев пригласил Михаила Щербаева на открытие. «Там сейчас большой комплекс, который посвящен контрнаступлению. Строили, советуясь с ветеранами и местными жителями», — рассказал глава региона.

После встречи с ветераном Андрей Воробьев сказал, что уже не первый раз встретился с Михаилом Щербаевым.

«Ровесник Зои Космодемьянской. А он же первое ранение под Сталинградом получил. Мы в прошлом году с ним чаи гоняли, рассказывал, что поет, стихи сочиняет — постоянная тренировка [для мозга]. Еще раз приеду, с ним съездим [в музей]. Мировой мужик, конечно, на парад с ним ездили в прошлом году. 96 лет, невероятно просто», — отметил губернатор.

Уже попрощавшись с ветераном, Андрей Воробьев обратил внимание, что дорогу в деревне стоит отремонтировать. Все ямы на ней залатают до 9 мая.

Власти региона и раньше помогали фронтовику. Правительство Подмосковья помогло рассчитаться за покупку дома. В жилье в Рузе семья Щербаевых переехала несколько лет назад из Волгоградской области. Дом оказался очень ветхим и холодным, из-за чего ветеран дважды лечился от пневмонии. Не остались в стороне и местные жители. Они помогли с ремонтом, купили телевизор и стиральную машину. Бывший хозяин уступил новым владельцам половину стоимости дома.

Михаил Васильевич начал воевать в 19 лет. Он прошел Сталинград, командовал взводом на 2-м Белорусском фронте. В 1944-м потерял правую ногу в Восточной Пруссии и чуть не погиб. Награжден орденом Красного Знамени.