Ветерану из Карелии прибавили к пенсии 21 рубль. На них он сделал необычный подарок депутатам

Пожилой мужчина из Карелии оказался недоволен размером надбавки к ветеранским выплатам. Свой протест он высказал на заседании Законодательного собрания, куда пришел с туалетной бумагой.

Два рулона он вручил депутатам. Видео оказались в социальной сети во «ВКонтакте».

«Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению», — заявил он.

Местные СМИ написали, что речь идет о компенсации за проезд в общественном транспорте и услуги связи. Эти выплаты не повышали в течение последних 12 лет.

Конституционный суд Карелии в конце 2019 года признал нарушением такое положение дел и потребовал местную власть провести индексацию. В итоге выплаты увеличились на 1% официальной инфляции. То есть прибавка составила 21 рубль. Об этом сообщило РИА «Новости».

Тем временем известные люди в России продолжают рассказывать о размере своих пенсий. музыкант Юрий Лоза получает 12 тысяч рублей, магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь — меньше 23 тысяч рублей.