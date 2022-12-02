Общество 02 декабря 2022, 18:49 Ветерану боевых действий пришлось покинуть онлайн-встречу с Путиным из-за эвакуации в Донецке Участнику онлайн-встречи с Путиным Серику пришлось эвакуироваться из-за обстрела в Донецке РИА «Новости»

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Во время встречи по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным ветерану боевых действий Вадиму Серику пришлось эвакуироваться из-за ударов по Донецку. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с украинскими военными преступлениями, сообщило об обстреле со стороны ВСУ в 16:50 по московскому времени. Боевики выпустили 10 ракет из «Града» по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка. Серик успел пообщаться с главой государства. Путин выразил ему свое восхищение.

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На онлайн-встрече с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций президент назвал военнослужащих в зоне специальной военной операции настоящими мужчинами. Помощь раненым солдатам и офицерам, по словам Путина, должна быть оказана на уровне. Он подчеркнул, что их нужно обеспечить всем необходимым для медицинской и социальной реабилитации.

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