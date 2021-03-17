Ветеранов ВОВ предложили освободить от платы за ЖКУ

Ветеранов Великой Отечественной войны предложили освободить от оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги. Все имеющие долги за ЖКХ в таком случае нужно будет полностью списать. С таким предложением выступил благотворительный фонд «Сердце лидера».

Организация направила письмо со своей инициативой спикерам Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину, а также главе Минтруда Антону Котякову. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».

Фонд в послании рассказал, что постоянно находится в контакте с нуждающимися в помощи россиянами, в частности, с ветеранами и тружениками тыла. Сегодня эти пожилые люди должны решать вопросы, которые связаны со своим финансовым обеспечением. Иногда они помогают еще и своим родственникам.

«Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем введение следующих мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны: списание имеющихся долгов за жилищно-коммунальные услуги, последующая полная отмена платежей за ЖКУ», — заявил в обращении глава фонда «Сердце лидера» Максим Петунин.

Организация считает, что такая мера поможет поддержать материально положение ветеранов, средства можно будет направить на повышение качества и уровня их жизни. По данным Минтруда РФ, по состоянию на апрель 2020 года в России жило 1,2 миллиона ветеранов и лиц, приравненных к ним.