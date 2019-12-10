Ветеранов перепутали с ветеринарами в орловской соцрекламе

Ошибку в социальной рекламе «Я забочусь о ветеранах вместе с „Волонтерами Победы“», которая появилась на электронном табло в Орле, допустил подрядчик.

«Ошибка в рекламном материале „Я забочусь о ветеранах вместе с ‚Волонтерами Победы‘“, размещенном на электронном табло в городе Орле, была допущена субподрядчиком — рекламным агентством „Четыре сезона“, внесшим изменения в макет без согласования с заказчиком», — приводит портал текст сообщения обладминистрации.

Подрядчик компании по популяризации добровольческого движения ООО «Русские Экраны» уже потребовал от рекламного агентства исправить текст.

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Представители рекламного агентства объяснили радиостанции «Говорит Москва», что ошибка возникла из-за автозамены. «Это была автозамена слова „ветераны“ на „ветеринары“. Мы не оспариваем нашу ошибку. Однако ролик изначально был согласован с заказчиком. Поэтому и оставили», — сказали в агентстве «Четыре сезона» и извинились перед ветеранами.