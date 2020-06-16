Ветеранов на Красной площади рассадят так, чтобы они были без масок

Ветеранов Великой Отечественной войны, приглашенные на Парад Победы, который состоится 24 июня, рассадят на расстоянии два метра. Это позволит им безопасно находиться на мероприятии, и посмотреть шествие без медицинских масок.

Как сообщила в эфире телеканала «Россия-1» (ВГТРК) глава Роспотребнадзора Анна Попова, все будет «помыто, продезинфицировано и абсолютно безопасно». Все предметы, находящиеся на Красной площади, будут стерильными.

Ветеранов привезут на дезинфицированном транспорте проверенные на COVID-19 люди в масках и перчатках.

«Места для ветеранов предусмотрены через два. И это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без нее. А по окончании снова ее надеть», — рассказала Попова.

От проведения Парада Победы, посвященного 75-летию окончания войны с фашистской Германией, из-за пандемии новой коронавирусной инфекции отказались 14 российских городов.

Российские власти призвали россиян 24 июня оставаться дома и смотреть трансляцию парада по ТВ.