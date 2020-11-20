Ветеранам ВОВ предложили назначить новогоднюю выплату
Хамзаев отметил, что в год 75-летия Победы пандемия внесла свои негативные коррективы. Из-за этого люди старшего поколения были вынуждены менять свой привычный образ жизни, находясь под ограничениями, передает RT.
«Считаю, что это будет действенным подспорьем нашим ветеранам для организации их праздничного стола в честь нового, 2021 года», — говорится в тексте письма.
Общественник считает, что для единовременной выплаты будет достаточно 10 тысяч рублей, чтобы помочь ветеранам собрать стол к Новому году. Пока ответ Михаила Мишустина на обращение не поступил.
Несколько дней назад Минтруд предложил изменить условие для получения единовременной выплаты пенсионных накоплений. Ведомство хочет разрешить ее, если накопительная пенсия у человека не превышает 20% МРОТ.