28 декабря 2022, 22:44
Ветеранам СВО начнут выдавать участки в Крыму летом 2023 года
Премьер Гоцанюк: власти Крыма планируют выдавать участки ветеранам СВО летом 2023 года
Власти Крыма планируют начать выдачу участков ветеранам специальной военной операции летом 2023 года. Об этом рассказал председатель регионального правительства Юрий Гоцанюк в эфире канала «Миллет».
На полуострове собираются подвести коммуникации к таким участкам. По его словам, около 180 миллионов рублей выделят на то, чтобы обеспечить территории электричеством, водой и построить дороги.
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«Я полагаю, что в июне–июле мы сможем выдавать эти земельные участки», — пояснил Гоцанюк.
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Порядка 200 миллионов рублей выделят на проведение коммуникаций в Черноморском, Сакском, Раздольненском и Ленинском районах. Участникам спецоперации предоставят отсрочки по платежам.
Российский лидер Владимир Путин ранее рекомендовал Московской области, Крыму и Севастополю принять акты, по которым будут бесплатно выдавать земельные участки героям спецоперации. Крымские власти приняли закон о безвозмездной передаче земель ветеранам и инвалидам СВО 14 декабря.
Гоцанюк также рассказал, что угроза атаки беспилотников ВСУ на Крым существует, но минимальная. Он добавил, что в регионе хватает систем противовоздушной обороны.
Крым
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