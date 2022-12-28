Общество 28 декабря 2022, 22:44 Ветеранам СВО начнут выдавать участки в Крыму летом 2023 года Премьер Гоцанюк: власти Крыма планируют выдавать участки ветеранам СВО летом 2023 года Pxhere

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Власти Крыма планируют начать выдачу участков ветеранам специальной военной операции летом 2023 года. Об этом рассказал председатель регионального правительства Юрий Гоцанюк в эфире канала «Миллет».

На полуострове собираются подвести коммуникации к таким участкам. По его словам, около 180 миллионов рублей выделят на то, чтобы обеспечить территории электричеством, водой и построить дороги.

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«Я полагаю, что в июне–июле мы сможем выдавать эти земельные участки», — пояснил Гоцанюк.

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Порядка 200 миллионов рублей выделят на проведение коммуникаций в Черноморском, Сакском, Раздольненском и Ленинском районах. Участникам спецоперации предоставят отсрочки по платежам.

Российский лидер Владимир Путин ранее рекомендовал Московской области, Крыму и Севастополю принять акты, по которым будут бесплатно выдавать земельные участки героям спецоперации. Крымские власти приняли закон о безвозмездной передаче земель ветеранам и инвалидам СВО 14 декабря.

Гоцанюк также рассказал, что угроза атаки беспилотников ВСУ на Крым существует, но минимальная. Он добавил, что в регионе хватает систем противовоздушной обороны.