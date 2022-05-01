Ветеранам напомнили о положенных к 9 Мая льготах

Российские ветераны получают дополнительные выплаты к 9 Мая. В связи с празднованием Дня Победы их освобождают от уплаты налогов, а также дают скидки на проезд и коммунальные услуги. Об этом напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Ветеранов становится все меньше, и ежегодно мы пытаемся помочь им больше. Сегодня во всех регионах РФ начались соответствующие волонтерские акции в помощь ветеранам. Это не просто подарки ко Дню великой Победы, это концерты у окон ветерана, небольшие парады, которые устраивают военнослужащие. И, конечно, это то человеческое тепло, которое так необходимо», — сказала Бессараб Ura.ru.

Она добавила, что ветеранам помогают как федеральные, так и местные власти. Льготников освобождают от уплаты налога на имущество, взносов за капитальный ремонт и земельного налога. В течение года РЖД дают возможность ветеранам ездить бесплатно или воспользоваться скидкой при поездках на пригородном или городском общественном транспорте.

«На федеральном уровне предполагается получение двух пенсий — как военнослужащим и по старости для неработающих пенсионеров. Это выплаты дополнительного характера к празднику, ко Дню Победы, например», — отметила депутат.

По ее словам, особые льготы предусмотрены для ветеранов по медицинскому обслуживанию.