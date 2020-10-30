Ветерана с нитевидным пульсом выписали из инфекционки в Волгограде

В больницу Владимира Молчанова положили 21 октября с COVID-19 и двусторонней пневмонией.

«По телефону я пыталась наводить справки о его состоянии, оказалось, что в реанимации его нет, хотя состояние было плохое. Потом врачи сказали, что отец шумит и мешает соседям по палате, лежит, как собака, на полу и будет решаться вопрос о его переводе в „ковидную психушку“. Звучали даже такие фразы, что „ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет“», — поделилась с агентством Курапова.

Она решила забрать отца домой, раз его не лечат. 23 октября она приехала за ним. 87-летнего старика с нитевидным пульсом без сознания выкатили на каталке на улицу и оставили. Вокруг все начали возмущаться, мужчину забрали назад, где он вскоре умер.

Курапова добавила, что труп ее отца до сих пор находится в морге. Вскрытие пока не проводили, и она не знает, когда сможет его похоронить. Женщина будет писать заявление на имя прокурора Волгоградской области, чтобы надзорное ведомство проверило все обстоятельства смерти ее отца.