Ветерана из Курска оставили ждать помощи в коридоре больницы

94-летняя Клавдия Гусельникова может умереть от сепсиса — у нее подозрение на разрыв кисты почки, а врачи никак не могут поставить точный диагноз. Они отказали женщине в дальнейшем обследовании и операции, пожаловалась внучка ветерана. Гусельникова ждет своей участи на койке в больничном коридоре. Места в палате ей не хватило.

«Я знаю, что если это была гнойная киста, а диагностировать это не могут, то разовьется сепсис и тогда человека уже не спасти. Я считаю действия врачей некомпетентными», — рассказала изданию «Курские известия» внучка ветерана войны Зоя Ясенская.

Женщину привезли в больницу скорой помощи Курска накануне якобы с разрывом кисты. Так как у ее внучки на руках нет УЗИ, то врачи полагают, что у Гусельниковой пиелонефрит и отказываются дальше обследовать женщину. Ясенская призналась, что действительно не знает характер кисты, а врачи не хотя обследовать ее бабушку. Этим случаем заинтересовался региональный СК. Следователи проверят информацию о том, что женщине отказали в помощи.

Клавдия Гусельникова родилась на Украине в 1925 году. В 16 лет она ушла на фронт. Была командиром зенитного орудия на Дальнем Востоке.