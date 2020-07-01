Ветеран взял автограф у Путина для волонтера

Ветеран-разведчик Николай Черных взял автограф у президента Владимира Путина для волонтера. Она сопровождала его на открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом.

Как сообщает РИА «Новости», перед мероприятием ветераны и волонтеры пробыли вместе две недели. Их изолировали, чтобы они не заразились коронавирусной инфекцией. По словам Черных, за это время они очень сблизились.

«Я, честно говоря, немножко побаивалась попросить его взять автограф у президента, но он отнесся очень положительно, сразу согласился», — рассказала Екатерина.

По словам девушки, ветеран не боялся обратиться к Путину. Ветеран ответил, что он (Путин — прим.ред.) такой же простой человек, как и мы с вами.

Сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату во Ржеве. Центром мемориального комплекса стала 25-метровая фигура солдата из бронзы. Инициаторами возведения монумента стали ветераны ВОВ.