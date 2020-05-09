Ветеран ВС вспомнил, как отметили победу в СССР

Когда объявили Победу, Кравцову было 14 лет. Его семья жила в Харькове. У них был обычный двор, с деревянными лестницами и общими туалетами. Сообщение о Победе прозвучало по радио.

«Я проснулся от криков и шума около 4 часов утра. Кто-то стрелял вверх, весь двор поднялся, люди смеялись, буквально прыгали от счастья. Царило общее ликование», — рассказал он.

Он добавил, что атмосферу того времени хорошо отражает песня «праздник со слезами на глазах».

Сейчас Марлен Кравцов проживает в Турции. Туда он переехал по состоянию здоровья.

«Турки относятся ко мне очень уважительно. А когда они увидели меня однажды в парадной форме, то мне было даже неудобно за такое внимание. Очень приятно, что люди здесь относятся с таким почитанием к военным, и вообще к пожилым людям», — отметил Кравцов.

В Москве в этом году парад на Красной площади перенесен из-за распространения коронавирусной инфекции. Почувствовать дух праздника россияне смогут посмотрев воздушный парад и праздничный салют.