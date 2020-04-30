Ветеран ВОВ отреагировал на слова Брызгалова о параде Победы

По данным информагентства, 98-летний Ехнель принимал участие в параде 1945 года. Он признался, что горд своим участием в парадах и как представитель ветеранской общественности противостоит всяческим инсинуациям.

«Вот он, Брызгалов, представитель, так скажем, либералов, как их сейчас называют, говорит „зачем“, и так далее. Так вот, он не один такой. Знаете, еще гораздо раньше Эйнштейн сказал следующее: „Я не могу слышать барабанный бой торжественных маршей военных. Гораздо важнее чтить память умерших, которые в этих боях ушли из жизни“», — обратил внимание ветеран.

По его словам, нужно чтить всех предков, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы следующие поколения существовали. Он заметил, что значимую роль в обретении гармонии российским обществом играет традиция проведения парадов победы и «Бессмертного полка».

«Поэтому я считаю, что соединение парада Победы, да и вообще празднования Победы, с памятью в „Бессмертном полке“ — просто замечательная находка», — подытожил Ехнель.