Ветеран ВОВ Николай Щелконогов умер во Владимире

Он ушел на фронт еще до своего совершеннолетия. Ветеран участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Германии, дошел до Берлина и даже расписался на стене Рейхстага. Щелконогов был трижды контужен.

В мирное время он принимал участие в создании Музея боевой славы в Доме офицеров. Совсем недавно его наградили званием почетного гражданина города Владимира.