Ветеран ВОВ Николай Щелконогов умер во Владимире
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Щелконогов скончался во Владимире. Ему было 95 лет. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Он ушел на фронт еще до своего совершеннолетия. Ветеран участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Германии, дошел до Берлина и даже расписался на стене Рейхстага. Щелконогов был трижды контужен.
В мирное время он принимал участие в создании Музея боевой славы в Доме офицеров. Совсем недавно его наградили званием почетного гражданина города Владимира.