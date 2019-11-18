Ветеран Великой Отечественной войны стала блогером в 97 лет

Собственный блог в Instagram появился у 97-летней жительницы Екатеринбурга Алефтины Груздковой. Аккаунт женщине помог завести внук. Посты она публикует даже из больницы.

Пожилая россиянка, как указано в ее профиле, служила в войсках аэростатного заграждения.

Внук женщины Константин Перминов рассказал Life, что сначала размещал публикации бабушки на своей странице, но потом решил завести ей собственный аккаунт. В мир интернета Алефтина Груздкова тоже попала благодаря молодому человеку: он купил ей планшет, чтобы немного отвлечь после неприятного инцидента — женщину обманули мошенники, которые выдали себя за сотрудников газовых служб.

В профиле ветерана — видео с чтением стихов, иногда появляются Stories, есть обычные посты. Груздкова, со слов ее внука, общительная, у нее часто бывают гости из других стран.

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«К ней приезжали из Австралии, Новой Зеландии, Голландии, Кипра, Америки — со всех сторон мира. Это в основном фотографы, которые просят меня о встрече с ней», — пояснил Константин.

Он добавил, что одной из последних к его бабушке приезжала жена американского режиссера Энди Теннанта, снявшего «Метод Хитча».

Недавно старушка перенесла операцию после перелома шейки бедра. Сейчас она идет на поправку и даже из больницы общается с людьми.