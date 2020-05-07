Ветеран Великой Отечественной войны вылечились от COVID-19 в Приморье

В Приморье от COVID-19 вылечились 94-летняя ветеран Великой Отечественной войны. Всего с начала эпидемии в Приморском крае выздоровели 130 человек.

«Среди тех, кто справился с болезнью — трое детей, а также 94-летняя женщина — ветеран Великой Отечественной войны», — сообщили в оперативном штабе Приморья, его цитирует правительство края.

В Приморье с начала эпидемии выявили 727 случаев заражения коронавирусом, свыше 50 человек находятся в тяжелом состоянии. В оперативном штабе подчеркнули, что в госпиталях растет число людей, у которых болезнь протекает тяжело.

Только за сутки в Приморье выявили больше 40 больных. Выздоровел 31 человек.

В Приморском крае с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля жителей региона обязали носить маски.

Один из крупнейших городов края Находку с 8 мая закроют из-за вспышки коронавируса. Там заболевание выявили у 22 сотрудников скорой помощи. Кроме ограничения на въезд, туда направили отряды спасателей и специалистов ветеринарной службы для проведения полной дезинфекции.