Ветеран Великой Отечественной войны из Можайска отметила 90-летие

Жительница Можайского городского округа Любовь Молчанова отметила 90-летие. В годы войны она трудилась в тыле, а потом десятилетиями работала на местной швейной фабрике. За трудовые заслуги награждена Орденом Трудового Красного Знамени. Сейчас женщина живет в Можайске и воспитывает двоих правнуков.

Любовь Александровна родилась в деревне Кривцы Смоленской области. В ее семье воспитывалось четверо детей. В годы войны их выселили из родной деревни в село Карабаново, где немцы заставили работать на телятниках и заготовке дров.

После освобождения Гагаринского района Смоленской области от немецких захватчиков, с 1944 года по 1947 годы Любовь Молчанова работала в колхозе «Сталинский путь». Спустя несколько лет она вернулась в Можайск, где больше 30 лет проработала на швейной фабрике.

Гостем Любови Александровны стал губернатор области Андрей Воробьев. Он поздравил юбеляршу и пожелал долгих лет жизни.