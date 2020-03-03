Ветеран в 97 лет сдал нормы ГТО

Абрам Израилевич рассказал, что ежедневно пробегает пять километров, а недавно прошел испытания ГТО.

«Они три раза и паспорт проверяли, беседовали, удивлялись. После долгого обследования дали разрешение. И я прекрасно сдал нормы», — вспомнил пожилой спортсмен.

Активный образ жизни ветеран ведет с детства. Раньше он становился первым в районных соревнованиях по лыжам, играл в футбол и волейбол.

В 20 лет Абрам Израилевич попал на войну, сражался под Ленинградом. Он до сих пор не забыл голодные времена.

«Выкопали ногу лошадиную из снега, осмолили и сгрызли», — рассказал пенсионер.

Абрам Израилевич входил в состав зенитной артиллерии.

«Представляете, идут 25-30 бомбардировщиков на батарею. Как вы думаете, все прячутся, все бегут. А мы выходим и начинаем вести по ним огонь. И когда они приближаются, становится страшновато», — пояснил он.

Однако защищать Родину приходилось и на земле.

«Я с расчетом остался на огневой позиции на охрану. И ночью отряд немецких автоматчиков налетел на батарею. Я открыл огонь и расстрелял 70 автоматчиков прямой наводкой. Пять человек взял в плен», — добавил Абрам Израилевич.

День победы он встретил лично.

«Люди целовались, плакали, бросали пилотки, танцевали, пели. Кто как мог выражал свои эмоции», — уточнил ветеран.

Абрам Израилевич в свои 99 лет пользуется компьютером. С его помощью он записывает свои воспоминания, чтобы правнуки знали тяжелую правду о войне.