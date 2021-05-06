Ветеран увидел Берлин в VR-очках впервые с 1945 года

Ветеран Мария Лиманская увидела Берлин с помощью VR-очков впервые с 1945 года. Как сейчас выглядит ее пост у Бранденбургских ворот, она узнала в преддверии 76-й годовщины Великой Победы, сообщил RT.

Лиманская отправилась добровольцем на фронт в 1942 году, тогда ей было 18 лет. Во время войны она шила одежду советским солдатам, позже стала регулировщицей.

Женщина дошла до Берлина и с 2 мая 1945 года стояла на посту у Бранденбургских ворот. Там она попала в объектив летописца Великой Отечественной войны Евгения Халдея. Поэтому ветеран прославилась на всю страну как «регулировщица Победы». С тех пор Лиманская ни разу не приезжала в Берлин.

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