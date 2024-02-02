Общество 02 февраля 2024, 09:42 Ветеран СВО отыскал женщину, которая своим письмом спасла ему жизнь Ветеран СВО Кирьянов нашел в Забайкалье женщину — автора трогательного письма РИА «Новости»

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Военнослужащий-доброволец Анатолий Кирьянов, будучи на передовой, получил письмо поддержки от жительницы Забайкалья. Он решил поблагодарить автора и разыскал ее через интернет. Женщина заявила RT, что обращалась к бойцам как к собственным сыновьям.

Жительница города Шилка Марина Анатольевна написала военным в октябре 2022 года. Она пришла в пункт сбора гумпомощи и увидела ящик с детскими письмами, но решила написать сама. Сначала составила черновой вариант, два дня переписывала. Затем отправила окончательный.

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«Я обращалась не просто к бойцу — это как будто мой сын был. Я видела этот окоп, что он сидит в нем, что ему холодно, что ему страшно… Мне хотелось его укрыть собой, сказать: „Ты не бойся. Мы все с тобой“», — сказала она.

Солдат получил послание в декабре. В окопы вместе с гуманитарной помощью из Забайкалья принесли письма. Анатолий Кирьянов заявил, что послание поддержало его в трудную минуту — Марина Анатольевна вписала две молитвы, в том числе ту, которой учила его мать.

«Это письмо пришло в такой момент, когда было очень тяжело морально. <…> Не знаю, возможно, благодаря этому письму я и вернулся назад живым и здоровым», — сказал он.

Военнослужащий приехал домой, получил статус ветерана боевых действий и захотел разыскать автора письма. Он опубликовал пост в соцсетях и недавно поговорил с женщиной.

Участник спецоперации из Солнечногорска разыскал школьницу, письмо которой получил в зоне СВО. Боец носил его с собой, как талисман, а во время отпуска поблагодарил девочку.