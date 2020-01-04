Ветеран РВСН рассказал, как работает «ядерная кнопка»

«Ядерная кнопка» сама по себе не сработает. Ядерное оружие — коллективное оружие. рассказал ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин.

У всех стран — членов «ядерного клуба» высокий уровень обеспечения безопасности. Должен быть полностью исключен риск несанкционированных действий с атомным оружием. Причиной случайного запуска ядерных ракет не может стать никакой фактор — ни стихийное бедствие, ни хакерский взлом. Такой уровень безопасности обеспечивает многоуровневая защита, существующая в РВСН.

«Никто из посторонних не имеет доступа и не сможет подобрать ключ-шифр. Команда у нас, ракетчиков, называется „ключ-шифр“. Это очень сложная система кодов», — пояснил ветеран. Его слова привело РИА «Новости».

Решение нанести ядерный удар зависит напрямую от президента России. Именно он принимает на себя всю ответственность, если придется дать такое распоряжение. Президент отдает приказ главкому РВСН, а тот доводит его до подчиненных. При этом используется либо автоматизированная система боевого управления, либо одна из дублирующих систем — какая окажется оперативнее. В применении ядерного оружия время, прошедшее с момента принятия решения президентом до пуска ракеты — главный фактор.

«Чем больше будут снижаться временные параметры, тем оружие более эффективно», — объяснил Чмутин.

По его словам, ядерное оружие — коллективная система управления. По команде одного человека ракета не взлетит.

«Система управления предполагает четкое, строгое, централизованное выполнение приказов и команд по цепочке. Условно говоря, если не пройден один этап — на другой не перескочишь», — рассказал ветеран.

По его словам, ядерная война не может начаться случайно, по ошибке. Фактор случайности здесь полностью отсутствует. Главное, чтобы политики, имеющие доступ к «кнопке», никогда не забывали о своей огромной личной ответственности.