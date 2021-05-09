Ветеран рассказала о разговоре с Путиным после парада Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Фаустова пообщалась в президентом России Владимиром Путиным после парада в честь Дня Победы. Она рассказала, о чем ее спросил российский лидер.

Об этом Фаустова сообщила «Известиям».

«Спросил, где я воевала, где я была. Я сказала, что в Сталинграде была, радисткой», — рассказала она.

Затем разговор пошел про личную жизнь пенсионерки.

В главном параде в честь Дня Победы, который состоялся на Красной площади в Москве, участие приняли более 12 тысяч военнослужащих. До и после торжества Владимир Путин пообщался с приглашенными ветеранами, а также пожал им руки.

После окончания мероприятия российский лидер традиционно отправился к могиле Неизвестного Солдата, которая находится возле стены Кремля. Там глава государства почтил память павших воинов, возложив цветы к мемориалу.

Ветеран Великой Отечественной войны Розалия Абгарян рассказала, как приезжала в Москву из Армении на 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во время парада на Красной площади она пообщалась в Владимиром Путиным. Пенсионерка отметила, что очень гордится этой встречей и считает ее большим событием в жизни, которое никогда не забудет.

Ветеран планировала приехать в Москву еще раз, чтобы посетить парад в честь 75-летия Дня Победы. Однако планы нарушила пандемия коронавируса — ни в прошлом, ни в этом году пенсионерка не смогла покинуть Армению, чтобы посетить мероприятие в России.