Общество 20 марта 2024, 12:49 Ветеран-подводник Зима призвал не допустить утилизацию подлодки «Дмитрий Донской»

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Ветеран-подводник Виктор Зима призвал не допустить утилизацию атомного подводного крейсера «Дмитрий Донской», который в феврале 2023 года вывели из состава ВМФ РФ. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По словам Зимы, сохранение подлодки станет «победой над беспамятством и над вселенской злобой», охвативших Россию в 90-е годы.

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«Это нужно нам ради памяти. <…> Чтоб не было стыдно перед внуками и правнуками», — добавил ветеран.

Такого же мнения придерживается доктор военных наук и контр-адмирал Владимир Дудко. Он назвал АПЛ символом, «стоящим на страже наших рубежей».