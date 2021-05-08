Ветеран на Камчатке получил свою медаль спустя 76 лет

Ветеран Великой Отечественной войны Сальма Шарупич получила медаль «За Победу над Японией», которой была награждена 76 лет назад. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Шарупич была награждена медалью в 1945 году, но получила ее только в преддверии 76-й годовщины Победы. Ее вручил военный комиссар Камчатского края капитан II ранга Юрий Лайко. Он поздравил Шарупич с наступающим Днем Победы и передал высокую государственную награду. Встреча прошла в торжественной обстановке в присутствии представителей командования войск и сил на северо-востоке России и юнармейцев в Петропавловске-Камчатском.

«Сальме Яновне при демобилизации из Советской армии была выдана справка о награждении ее медалью „За Победу над Японией“. Саму же награду она по неизвестным причинам не получила», — отметили в Восточном военном округе.

О том, что у ветерана нет этой медали, стало известно в 2020 году. Тогда готовился материал о ней, чтобы разместить информацию в мультимедийном комплексе на территории Главного храма Вооруженных сил. После этого военный комиссариат Камчатского края отправил запрос в архив Министерства обороны России. Вскоре пришла необходимая информация, и тогда управление кадров Восточного военного округа подготовило наградные документы и направило их в Москву. После этого сотрудники получили медаль.

Сальма Шарупич родилась в 1924 году. Она ушла в армию в 1942-м, а в 1945 году участвовала в войне с Японией. Ветеран служила начальником поста ПВО.