Ветеран ФСБ заявил, что лесные пожары могут стать новым направлением терроризма

Вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа», подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов обсудил с «Ридусом» сообщение о том, что группировка «Дети Огня», признанная в Турции террористической, взяла на себя ответственность за лесные пожары в стране.

Филатов напомнил об основной задаче терроризма, которая заключается в том, чтобы раскачать стабильность в обществе. Это делается для того, чтобы люди начали испытывать страх и неуверенность в способности государства выполнять свои задачи.

«А крупные пожары — особенно возле густонаселенных районов — являются мотивом большого беспокойства. <…> Обычный пожар может иметь последствия как у теракта», — заметил собеседник издания.

Он предположил, что у турецких властей хватит средств и сил локализовать пожары и пресечь работу «Детей Огня».