Ветеран ФСБ: шпион пытался попасть на орбитальную станцию СССР

Советские спецслужбы пресекли попытку западного шпиона проникнуть на советскую орбитальную станцию под видом космонавта. Подробности рассказал ветеран ФСБ.

Как сообщило РИА «Новости», в среду в МИА «Россия сегодня» свою книгу «Военные контрразведчики» представил бывший руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, первый глава Звездного Городка полковник в отставке Николай Рыбкин.

Экипаж МКС попробует испечь на станции печенье Подробнее

В своем выступлении он рассказал, что в ходе советско-американской программы «Союз-Аполлон» западные спецслужбы пытались вербовать наших специалистов. Но контрразведка достаточно быстро пресекала все такие попытки.

«Когда американские специалисты ездили к нам, а наши — в Америку, в Хьюстон, то мы добились того, чтобы провокационные моменты исключить», — рассказал Рыбкин.

Однако попытки раскрыть секреты советской космической программы не прекращались. Случай со шпионом, который прикинулся космонавтом, произошел во время реализации программы «Интеркосмос». Тогда на орбиту отправляли космонавтов разных стран, в основном входивших в социалистический блок, но были и представители других государств.

«Контрразведка работала внимательно. Мы обнаружили попытку подставить нам представителя одной спецслужбы, чтобы он слетал как космонавт на нашем корабле», — рассказал ветеран ФСБ.

Он отметил, что эту попытку тут же пресекли и потом внимательно следили за тем, чтобы шпионы не попадали в места, куда распространяются государственные интересы России.

Теперь сотрудничество России в космической сфере стало международным. На той же Международной космической станции находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир и итальянец Лука Пармитано. В начале ноября стало известно, что американские астронавты намерены впервые испечь в космосе печенье, чтобы угостить своих коллег. Для этого они получили все необходимые ингредиенты и специальную электропечь.