Ветеран ФСБ рассказал о версии теракта на Чернобыльской АЭС

Спецслужбы СССР рассматривали теракт как возможную причину катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук, возглавлявший оперативную группу КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.

По его словам, расследование обстоятельств и причин аварии на АЭС велось самым скрупулезным образом. В нем принимали участие специалисты разного профиля.

«Мы опрашивали многих людей, которые были свидетелями необычных явлений, которые косвенно могли говорить об вмешательстве человека», — рассказал Ткачук РИА «Новости».

Помимо этого, подробно изучалась история Чернобыльской АЭС с момента начала строительства. Тогда выяснилось, что при сооружении объекта было допущено много нарушений — и по технологии, и по качеству материалов.

«И эта версия тоже была — не явился ли причиной аварии, скажем, обрушение каких-то конструкций?» — добавил он.

В конечном итоге, как напомнил Ткачук, причиной аварии назвали действия персонала четвертого энергоблока.

«Человеческий фактор, который завел реактор в состояние, когда взрыв был неизбежен», — пояснил ветеран ФСБ.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. После взрыва реактора РБМК-1000 энергоблока № 4 произошел выброс огромного количества радиоактивных веществ.