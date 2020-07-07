Ветеран ФСБ объяснил, как можно раскрыть секретные сведения

Он пояснил, что формальная осведомленность о государственных секретах предполагает наличие доступа к документам. Но это вовсе не значит, что человек будет с ними работать постоянно. Фактическая осведомленность — это получение запрещенной к разглашению информации в своем кругу.

«Доступ нужен был только для того, чтобы человек, который работает в системе, не разглашал сведения, которые стали ему известны по роду службы. По роду службы — это не значит, что ему именно поступал документ, но он же вращается в кругу своих сотрудников, своих коллег, где часто бывают, что обсуждаются эти вопросы», — заявил эксперт.

По его словам, сейчас достаточно много людей, которые начинают хвастаться своими знаниями о государственных секретах, о которых они должны молчать.

«У нас сейчас болтунов такое количество, друг перед другом еще начинают выпендриваться, рассказывать друг другу сведения, о которых вообще должны молчать и язык себе откусить», — подытожил Александр Михайлов.

Утром во вторник, 7 июля, около подъезда дома сотрудники ФСБ задержали советника руководителя Роскосмоса Ивана Сафронова. Бывшего журналиста заподозрили в разглашении государственной тайны.

По версии следствия, задержанный передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности сотруднику спецслужб одной из стран НАТО. Задержание Сафронова провели в рамках расследования уголовного дела о государственной измене.

Иван Сафронов до перехода в Роскосмос работал в газетах «Коммерсант» и «Ведомости». Основной темой его материалов были оборонно-промышленный комплекс, военно-техническое сотрудничество и космические разработки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подчеркнул, что советник не имел доступа к секретным сведениям. Он напомнил, что в госкорпорацию Сафронов попал только в мае, а до этого он проявил себя как профессиональный журналист и честный человек.

Сегодня Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСБ о переводе Ивана Сафронова в Следственный изолятор. В пресс-службе отметили, что бывший журналист пока проходит подозреваемым в преступлении по статье «Государственная измена». Обвинения Ивану Сафронову пока не предъявили.