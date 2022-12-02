Общество 02 декабря 2022, 20:20 Ветеран боевых действий из ДНР поблагодарил Путина за присоединение Донбасса к России Экс-военный Серик поблагодарил Путина за присоединение Донбасса РИА «Новости»

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Ветеран боевых действий из Донецкой Народной Республики Вадим Серик поблагодарил российского лидера Владимира Путина за воссоединение Донбасса с Россией. Об этом он сказал в ходе встречи по видеосвязи с главой государства. Его процитировало РИА «Новости».

«Хотел бы очень сильно поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам», — сказал Серик.

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Президент восхитился мужеством и храбростью защитников Донбасса, которые рискнули жизнью и здоровьем ради защиты мирного населения. Во время онлайн-встречи Серику пришлось эвакуироваться из-за ударов по Донецку. Правительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле со стороны украинских боевиков. ВСУ выпустили 10 ракет из «Града» по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка.

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В пятницу, 2 декабря, Путин пообщался по видеосвязи с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций. Он назвал солдат и офицеров, которые принимают участие в спецоперации, настоящими мужчинами.