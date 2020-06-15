Ветеран «Альфы» рассказал об удушающем приеме, из-за которого погиб Джордж Флойд
Бывший боец спецподразделения «Альфа» Андрей Попов показал Life.ru удушающий прием, который применил американский полицейский при задержании Джорджа Флойда.
«У человека [Флойда] были наручники. Полицейский положил колено [на шею] и перенес свой вес [на него]. В данном случае он коленом пережал и артерию, и отчасти трахею», — обратил внимание Попов.
Он заметил, что полицейский мог применить другую технику при задержании, поскольку арсенал боевых приемов достаточно высок.