Общество 31 мая 2023, 11:12 Ветеран «Альфы» Попов рассказал, что при захвате заложников нельзя привлекать внимание террористов

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Если людей захватили в заложники, то крайне важно выбрать правильную линию поведения. Именно это поможет выжить в сложной ситуации. Об этом Lenta.ru рассказал подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Он посоветовал не пытаться сбежать, если нет 100% гарантии успеха, а также ввести себя как можно тише. Чем меньше человек привлекает внимания, тем лучше.

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«Самое главное — это не привлекать внимание террористов обращениями, криками, стонами, просьбами. Нужно тщательно запоминать все, что видите и слышите, если, конечно, такая возможность есть. Особое внимание уделять названиям, обращениям террористов друг к другу, а также сленговым словам, акцентам, особенностям речи террористов — все это потом поможет идентифицировать их личности», — рассказал Андрей Попов.

Он добавил, что также важно правильно вести себя во время штурма. При звуках взрывов или выстрелов нужно лечь в позу эмбриона. Эксперт подчеркнул, что нельзя вставать до специальной команды. В штурме группа антитеррора может случайно принять заложника за боевика.

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