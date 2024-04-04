Общество 04 апреля 2024, 14:20 Ветеран «Альфы» Гончаров заявил, что патриотическое воспитание поможет снизить число диверсий в России

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Чтобы детей в России не могли привлекать в диверсионные группы, нужно делать упор на патриотическое воспитание. Таким мнением поделился с Общественной Службой Новостей президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

По его словам, не стоит пытаться победить или опередить технический прогресс. О том, чтобы отключить интернет или все мессенджеры, не может быть и речи. Но правильно воспитанный ребенок или подросток сам откажется участвовать в незаконных делах.

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«В наших образовательных организациях сегодня учат, но не воспитывают. Когда я был школьником, у нас был другой принцип, и мы получили достойное патриотическое воспитание», — подчеркнул Сергей Гончаров.

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